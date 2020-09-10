Россия откроет границу с Южной Осетией в ближайшие дни. Распоряжение об этом в ближайшие дни подпишет российское правительство, пишет «Интерфакс».

Как отмечается в сообщении, решение об открытии границы с Южной Осетией было принято 10 сентября на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. На заседании председательствовала вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

В конце августа глава Южной Осетии Анатолий Бибилов предлагал открыть границу с Россией 15 сентября. Он поручил министерству здравоохранения республики увеличить запасы медикаментов, чтобы можно было принимать больных. Он также отмечал, что если согласование с Россией пройдет быстрее, то и границы могут открыть до 15 сентября.

С 7 сентября границу с Россией открыла Греция. Пока в страну смогут въезжать только 500 человек в неделю. Для визита в Грецию потребуется отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до прилета, и наличие ваучера на отель. Такие правила въезда для граждан России будут действовать на протяжении двух недель, с 7 сентября до 21 сентября.