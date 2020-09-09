Collider: Саша Барон Коэн снял продолжение «Бората»

Саша Барон Коэн снял продолжение «Бората» и уже показал фильм избранным зрителям — представителям киноиндустрии. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Collider.

Сюжет пока не раскрывается, но, судя по всему, зрители увидят уже всемирно известного казахстанского журналиста Бората Сагдиева, который вынужден скрываться от толп фанатов, постоянно меняя свою внешность.

Неизвестно, причастны ли к сиквелу режиссер Ларри Чарлз и продюсер Джей Роуч, работавшие над оригинальным фильмом. Также не сообщается дата выхода картины.

В конце августа Саша Барон Коэн появился на улицах Лос-Анджелеса в образе Бората — именно тогда начали говорить о сиквеле.

Оригинальный фильм вышел в 2006 году. Он рассказывает о казахстанском журналисте Борате Сагдиеве, который по приказу Министерства информации Казахстана отправляется в путешествие по США для создания документального фильма. Герой знакомится с западной культурой и, сам того не понимая, высмеивает устоявшиеся американские нормы.