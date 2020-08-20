Саша Барон Коэн появился на улицах Лос-Анджелеса в образе Бората. Видео с актером и сопровождавшей его съемочной группой выложили в твиттере.

Пользователи соцсетей предположили, что Саша Барон Коэн снимает новый фильм с полюбившимся зрителям персонажем. Однако никаких официальных заявлений на счет актер не делал.