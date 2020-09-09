Петербургским учителям поручили искать ЛГБТ-символику в соцсетях школьников и сообщать о ней полиции

Администрация Невского района Петербурга получила классным руководителям 5-11 классов искать ЛГБТ-символику на страницах школьников в соцсетях, сообщила «Российская ЛГБТ-сеть» со ссылкой на скриншоты переписки учителей одной из школ.

По сообщению сети, информацию об учениках, разместивших символику ЛГБТ-движения у себя в соцсетях, будут передавать полиции. Следом за этим силовики начнут проверку «пропаганды нетрадиционных отношений», рассказала начальник отдела образования Невского района Любовь Чалганская.

«Получается, что администрация рассматривает только лишь факт размещения радужного флага школьниками как правонарушение или антиобщественное действие, которое должно быть наказано. Это просто неприемлемо», — считает член Совета «ЛГБТ-сети» Светлана Захарова.

Кроме того, от учителей потребовали составить индивидуальное досье на каждого ребенка, на странице которого найдут ЛГБТ-символику. В него должны войти найденные материалы, адрес проживания и характеристика школьника.

Накануне в Екатеринбурге казачьи дружины патрулировали центральные улицы города в поисках представителей ЛГБТ. Патрулирование улиц связано с началом фестиваля «Неделя гордости», организованного Ресурсным центром для ЛГБТ.