В Екатеринбурге казаки патрулировали город в поисках представителей ЛГБТ

В Екатеринбурге в сквере у Театра драмы, около Ельцин Центра и на городской набережной горожане заметили группы казаков, патрулирующих улицы в поисках представителей ЛГБТ, сообщил E1.RU.

Патрулирование улиц связано с началом фестиваля «Неделия гордости», организованном ресурсным центром ЛГБТ. Одно из мероприятий предполагает экскурсию по местам Екатеринбурга, связанным с ЛГБТ-движением.

По информации СМИ, именно во время этой экскурсии казаки хотят задержать активистов за пропаганду ЛГБТ. Однако казаки не знают маршрут экскурсии, поэтому патрулируют весь город. Сами представители дружины отмечают, что не имеют права задерживать кого‑либо, но хотят проконтролировать, не будет ли на мероприятии несовершеннолетних.

Казаки обращают внимание на ярко одетых молодых людей. Например, они пытались задержать студента УрФУ Александра Зиновьева — молодой человек заявил казакам, что рядом находится патруль полиции, и сумел скрыться. «Казачки» испуганно обернулись на придуманных мной полицейских, а я быстренько зашел в переход под Плотинкой, сел на автобус и уехал подальше от этого места», — рассказал студент.