перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Союзмультфильм» выпустит детективный мультсериал по сценарию Дарьи Донцовой 5:42
«Макдоналдс» тестирует систему распознавания лиц для контроля температуры посетителей 5:24
В Екатеринбурге казаки патрулировали город в поисках представителей ЛГБТ 5:06
Создатель Nomad List придумал генератор идей для бизнеса на основе алгоритма GPT-3 3:35
Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу 2:09
В Перми школьница убила отчима, который ее избивал. СК закрыл дело, заведенное не девочку 1:56
В сети появился трейлер фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» 0:43
В Тульской области на антресолях обнаружили скрипку Страдивари XVII века Вчера в 22:36
Alain Cocq/Facebook Facebook запретил неизлечимо больному французу транслировать свою смерть
Facebook запретил неизлечимо больному французу транслировать свою смерть Вчера в 22:05
Бизнесмен Ричард Брэнсон планирует полететь в космос уже в 2021 году Вчера в 21:26
Российского посла вызвали в МИД Британии из‑за ситуации с Алексеем Навальным Вчера в 21:04
Навальный вышел из комы, «Довод» бьет рекорды проката и другие новости дня Вчера в 20:27 Дайджест
Еще два рекламодателя перестали сотрудничать с «Comment Out». Шоу прокомментировало ситуацию Вчера в 20:26
В штаб Навального в Кургане пришли полицейские Вчера в 20:19
Paul Katzenberger/Wikimedia Умер чешский режиссер и обладатель «Оскара» Иржи Менцель
Умер чешский режиссер и обладатель «Оскара» Иржи Менцель Вчера в 18:50
Московскую «Яму» решили обнести стеклом Вчера в 18:37
В Москве прошла премьера спектакля «UFO» Ивана Вырыпаева. Его киноверсия выйдет на Okko Вчера в 18:29
Леонид Рошаль ответил на заявление Юлии Навальной о лечении ее мужа Вчера в 17:56
«Довод» за первый уик-энд собрал в 6 раз больше, чем соперники, — рекорд посткоронавирусного проката Вчера в 17:29
mountains_and_rivers/Instagram Минчане выстроились в огромную очередь к кафе, где милиционеры разбили витрину
Минчане выстроились в огромную очередь к кафе, где милиционеры разбили витрину Вчера в 17:23
Отключить рекламу

В Екатеринбурге казаки патрулировали город в поисках представителей ЛГБТ

Юлия Онодэра
Сегодня в 5:06

В Екатеринбурге в сквере у Театра драмы, около Ельцин Центра и на городской набережной горожане заметили группы казаков, патрулирующих улицы в поисках представителей ЛГБТ, сообщил E1.RU.

Патрулирование улиц связано с началом фестиваля «Неделия гордости», организованном ресурсным центром ЛГБТ. Одно из мероприятий предполагает экскурсию по местам Екатеринбурга, связанным с ЛГБТ-движением.

По информации СМИ, именно во время этой экскурсии казаки хотят задержать активистов за пропаганду ЛГБТ. Однако казаки не знают маршрут экскурсии, поэтому патрулируют весь город. Сами представители дружины отмечают, что не имеют права задерживать кого‑либо, но хотят проконтролировать, не будет ли на мероприятии несовершеннолетних.

Казаки обращают внимание на ярко одетых молодых людей. Например, они пытались задержать студента УрФУ Александра Зиновьева — молодой человек заявил казакам, что рядом находится патруль полиции, и сумел скрыться. «Казачки» испуганно обернулись на придуманных мной полицейских, а я быстренько зашел в переход под Плотинкой, сел на автобус и уехал подальше от этого места», — рассказал студент.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
юмор
«Женский стендап»
боевик
Новые мутанты
Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
приключение
Вратарь Галактики
Космический долгострой Джаника Файзиева про гладиаторские игры на околоземной орбите
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить