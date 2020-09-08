Дэйв Франко появится на Comic Con Russia. Он представит свой хоррор «Кто не спрятался»

Американский актер и режиссер Дэйв Франко станет специальным гостем фестиваля поп-культуры Comic Con Russia, где представит свой новый фильм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Актер, снявшийся в таких фильмах как «Нерв», «Горе-творец» и «Иллюзия обмана», поучаствует в фестивале, который пройдет в онлайн-формате 3 и 4 октября. Он представит срежиссированный им хоррор «Кто не спрятался» с Элисон Бри и Дэном Стивенсом в главных ролях. Франко также покажет эксклюзивные материалы из фильма и ответит на вопросы фанатов.

Comic Con Russia и «ИгроМир» пройдут онлайн из‑за пандемии коронавируса. В традиционном формате мероприятие пройдет в 2021 году.

Хоррор «Кто не спрятался» выйдет на российские экраны 22 октября. Картина расскажет о двух молодых парах, которые решают провести выходные на побережье и арендуют виллу, не подозревая, что в комнатах установлены камеры, а за ними следят.

О том, что «Игромир» и Comic Con Russia в этом году пройдут онлайн, стало известно в июле. Также сообщалось, что в 2021 году «Игромир-2020» и Comic Con Russia состоятся с 7 по 10 октября в выставочном комплексе «Крокус Экспо». Туда можно будет пройти по билетам, купленным на мероприятия этого года (всем, кто их приобрел, организаторы пообещали специальные подарки).

В 2019 году с 3 по 6 октября одновременно прошли шестой фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и 14-й по счету «Игромир». Одним из самых главных событий фестивалей стал визит гейм-дизайнера Хидэо Кодзимы и актера Мадса Миккельсена, приехавших в Москву презентовать свою новую видеоигру Death Stranding. «Афиша Daily» тогда выпустила видеоотчет о том, что происходило на фестивалях.