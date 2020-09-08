перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Feduk выпустил грустную песню «Краски» 13:48
Lionsgate Movies/YouTube Дэйв Франко появится на Comic Con Russia. Он представит свой хоррор «Кто не спрятался»
Дэйв Франко появится на Comic Con Russia. Он представит свой хоррор «Кто не спрятался» 13:42
New Order выпустили новый сингл «Be A Rebel» 13:35
Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима 12:55
Иван Ургант рассекретил Ника и Майка из «перехваченного» разговора о Навальном 12:47
The Village: Михаил Скипский провел игры на Дне города в Москве, организаторы это скрыли 12:23
Erik Odiin/Unsplash Каждый шестой россиянин думает об эмиграции
Каждый шестой россиянин думает об эмиграции 11:49
Мария Колесникова порвала паспорт, чтобы не уезжать из Беларуси 10:55
На месте завода в Тушино построят жилой квартал на 450 тыс. квадратных метров 10:49
В России за сутки выявили чуть больше 5000 случаев коронавируса 10:39
Интерпол: из‑за пандемии выросло число сексуальных преступлений против детей 10:05
Принудительно госпитализированную школьницу выписали из психдиспансера в Красноярске 10:02
«БелТА»: Марию Колесникову задержали на границе с Украиной. Туда же уехали пропавшие члены оппозиции
«БелТА»: Марию Колесникову задержали на границе с Украиной. Туда же уехали пропавшие члены оппозиции Обновлено в 9:25
Первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустили в гражданский оборот 9:05
«Союзмультфильм» выпустит детективный мультсериал по сценарию Дарьи Донцовой 5:42
«Макдоналдс» тестирует систему распознавания лиц для контроля температуры посетителей 5:24
В Екатеринбурге казаки патрулировали город в поисках представителей ЛГБТ 5:06
Создатель Nomad List придумал генератор идей для бизнеса на основе алгоритма GPT-3 3:35
Fancycrave1/Pixabay Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу
Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу 2:09
В Перми школьница убила отчима, который ее избивал. СК закрыл дело, заведенное на девочку 1:56
Отключить рекламу

Дэйв Франко появится на Comic Con Russia. Он представит свой хоррор «Кто не спрятался»

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:42

Американский актер и режиссер Дэйв Франко станет специальным гостем фестиваля поп-культуры Comic Con Russia, где представит свой новый фильм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Актер, снявшийся в таких фильмах как «Нерв», «Горе-творец» и «Иллюзия обмана», поучаствует в фестивале, который пройдет в онлайн-формате 3 и 4 октября. Он представит срежиссированный им хоррор «Кто не спрятался» с Элисон Бри и Дэном Стивенсом в главных ролях. Франко также покажет эксклюзивные материалы из фильма и ответит на вопросы фанатов.

Comic Con Russia и «ИгроМир» пройдут онлайн из‑за пандемии коронавируса. В традиционном формате мероприятие пройдет в 2021 году.

Хоррор «Кто не спрятался» выйдет на российские экраны 22 октября. Картина расскажет о двух молодых парах, которые решают провести выходные на побережье и арендуют виллу, не подозревая, что в комнатах установлены камеры, а за ними следят.

О том, что «Игромир» и Comic Con Russia в этом году пройдут онлайн, стало известно в июле. Также сообщалось, что в 2021 году «Игромир-2020» и Comic Con Russia состоятся с 7 по 10 октября в выставочном комплексе «Крокус Экспо». Туда можно будет пройти по билетам, купленным на мероприятия этого года (всем, кто их приобрел, организаторы пообещали специальные подарки).

В 2019 году с 3 по 6 октября одновременно прошли шестой фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и 14-й по счету «Игромир». Одним из самых главных событий фестивалей стал визит гейм-дизайнера Хидэо Кодзимы и актера Мадса Миккельсена, приехавших в Москву презентовать свою новую видеоигру Death Stranding. «Афиша Daily» тогда выпустила видеоотчет о том, что происходило на фестивалях.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Новые мутанты
Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
хип-хоп
T-Fest
Чувственный представитель новой школы хип-хопа
приключение
Вратарь Галактики
Космический долгострой Джаника Файзиева про гладиаторские игры на околоземной орбите
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить