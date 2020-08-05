Американский студент создал блог из текстов, созданных нейросетью. Читатели ни о чем не догадались

Студент калифорнийского университета в Беркли Лиам Порр в течение двух недель вел блог Adolos, в котором публиковал тексты о мотивации и продуктивности, сгенерированные нейросетью GPT-3. Об этом он рассказал на портале Substack.

За две недели в блог заходили 26 тысяч человек, и почти никто из них не догадался, что тексты написал алгоритм. При этом проницательных читателей раскритиковали в комментариях за грубость по отношению к автору блога. На самом деле Порр писал только заголовки статей и вступление, а также добавлял фото в публикации. Кроме того, студент занимался раскруткой блога.

Только один человек, как отметил Порр, задал ему напрямую вопрос, созданы ли тексты нейросетью. Остальных статьи, созданные GPT-3, смогли обмануть — они оказались относительно осмысленными и связными. В статьях нейросеть обычно обращается к читателю от первого лица и дает советы о том, как стать продуктивнее, лучше писать или привить привычку читать.

Порр сделал вывод, что GPT-3 сможет заменить целую команду создателей контента несмотря на то, что качество текстов «сомнительное» — алгоритм теряет логику, отклоняется от темы, повторяет одно и то же. Но, как считает Порр, минимальная редактура делает тексты «приемлемыми». «Вырежи несущественное, допиши вывод и все — люди не догадаются о подвохе», — говорит он.

Порр полагает, что большим медиакомпаниям нейросеть может помочь сэкономить бюджет. По его подсчетам, 133 журналиста BuzzFeed смогут производить с помощью GPT-3 такой же объем контента, как и 200 журналистов без использования алгоритма. Таким образом, компания могла бы сэкономить 3 миллиона долларов в год.

Ранее нейросеть научилась генерировать абстрактные мемы — и они оказались не менее смешными, чем те, которые придумывают реальные люди.