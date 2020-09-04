Компанию Amazon обвинили в тотальной слежке за сотрудниками

Компанию Amazon обвинили в создании системы тотального контроля за сотрудниками. Об этом сообщили исследователи правозащитной организации «Институт открытых рынков».

По словам правозащитников, во время пандемии ретейлер ввел особую систему на основе искусственного интеллекта для отслеживания перемещений сотрудников. Компания использует видеонаблюдение для учета времени перерывов и препятствия кражам. Кроме того, в Amazon используются браслеты, фиксирующие, куда кладут руки работники склада.

Также в компании существуют строгие правила для водителей: они должны доставлять вовремя 999 из 1000 посылок, иначе им грозит увольнение. Это приводит к частому превышению скорости и увеличению аварий, отмечается в исследовании.

Помимо этого, компания запрещает рабочим проходить на территорию склада с личными вещами — разрешены только бутылки с водой и прозрачный пластиковый пакет с деньгами. В конце каждого рабочего дня сотрудников проверяют по 25-60 минут на предмет кражи.

В отчете утверждается, что Amazon препятствует объединению сотрудников в профсоюзы, разгоняет собрания и контролирует общение работников. При этом система автоматически отслеживает скорость выполнения задач — при отставании от нормы сотрудники получают выговоры, грозящие увольнением.

Из‑за всего этого сотрудники ретейлера постоянно находятся в стрессе и испытывают страх увольнения, считают исследователи. В отчете обстановку в коллективе Amazon называют «суровой и бесчеловечной». По мнению правозащитников, она наносит вред физическому и психическому здоровью людей.

Владелец Amazon Джефф Безос сейчас считается богатейшим человеком в мире. Его состояние, по оценке Bloomberg, составляет 198 млрд долларов.