Илон Маск вошел в тройку самых богатых людей мира по версии Bloomberg

Американский предприниматель Илон Маск, основавший компании Tesla и SpaceX, занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира, сообщило агентство Bloomberg.

По оценкам экспертов, состояние Маска превысило 115 млрд долларов. В этом году Маск стал богаче основателя Facebook Марка Цукерберга, чье активы Bloomberg оценил в 111 млрд долларов.

Более состоятельными, чем Маск, оказались основатель Microsoft Билл Гейтс и основатель Amazon Джефф Безос — их состояния издание оценивает в 125 млрд долларов и 202 млрд долларов соответственно.

Bloomberg отмечает, что состояние Маска существенно выросло в 2020 году благодаря резкому подорожанию акций Tesla — по подсчетам агентства, с начала года их стоимость выросла на 475%.

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