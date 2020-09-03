Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон сыграет в сериале Netflix «Преступник»

Звезда «Игры престолов» британский актер Кит Харингтон сыграет в сериале «Преступник», который выходит на стриминговой платформе Netflix, сообщил портал RadioTimes.

Харингтон появится во втором эпизоде второго сезона шоу. Он сыграет подозреваемого, которого допрашивают полицейские — их роли в сериале исполняют Кэтрин Келли, Ли Инглби, Роченда Сандалл и Шубхам Сараф.

Криминальный сериал «Преступник» вышел на Netflix впервые в 2019 году. Его автором стал режиссер Джим Филд Смит. В первом сезоне шоу было три эпизода, в каждом из которых полицейские допрашивали нового подозреваемого.

Новый сезон сохранит прежнюю структуру: в нем ожидается четыре серии, где потенциального преступника будут играть разные актеры. В первом эпизоде подозреваемую сыграет Софи Оконедо, в третьем — Шэрон Хогран, в четвертом — Кунал Найар.

Тем временем создатели сериала «Игра престолов», который прославил Харингтона, начали работу над новым проектом. Им станет фантастический сериал по мотивам книг китайского писателя Лю Цысиня «Задача трех тел».