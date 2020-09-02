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Москино покажет документальный фильм о военной Москве. С живым музыкальным сопровождением!

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:00

В День города, 5 сентября, в кинотеатре «Москино Космос» покажут документальный фильм «Москва 1941–1945. Хроники будней». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Москино.

Показ фильма пройдет при живом музыкальном сопровождении: Женя Горбунов, Феликс Микенский и куратор Саша Елина специально для мероприятия написали саундтрек к картине. 5 сентября он будет исполнен вживую: для зрителей сыграют кларнетист Андрей Бессонов, трубач Константин Сухан, виолончелистка Алина Ануфриенко, скрипачка Василиса Филатова, гитарист Дима Мидборн и пианист Кирилл Широков. За партию ударных будет отвечать Виктор Глазунов.

Лента «Москва 1941–1945. Хроники будней» смонтирована к 75-летию Победы режиссером Маргаритой Захаровой. Материал для фильма отобрал киновед Алиса Насртдинова. Фильм рассказывает, как горожане выглядели в военные годы, каким транспортом пользовались, что смотрели в кино, какие книги читали, как гуляли в парках и как отмечали Новый год.

Попасть на кинопоказ можно бесплатно, для этого нужно зарегистрироваться. Начало мероприятия в 17.00.

День города в Москве в этом году отметят без привычных масштабных гуляний. Основные праздничные мероприятия пройдут в парках, учреждениях культуры и на районных фестивальных площадках. Темой праздника станет «Музейная Москва».

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