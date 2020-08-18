День города в Москве отметят без масштабных гуляний

День города в Москве традиционно пройдет в первые выходные осени — 5 и 6 сентября. Однако из‑за коронавирусной инфекции масштабных гуляний не планируется. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение мэра столицы Сергея Собянина.

Отменят и фестиваль на Тверской улице. Основные праздничные мероприятия пройдут в парках, учреждениях культуры и на районных фестивальных площадках.

Темой праздника в этом году станет «Музейная Москва». Горожане смогут бесплатно посетить 90 московских музеев и выставочных залов. Чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность, гостям культурных площадок нужно будет предварительно зарегистрироваться. Сделать это можно будет с 1 сентября.

В Москве уже отменили основные антикоронавирусные ограничения — режим самоизоляции и пропусков, заработали кафе и рестораны, музеи и кинотеатры, финтес-клубы и бассейны. Тем не менее в городе продолжает действовать масочно-перчаточный режим и запрет на массовые мероприятия.