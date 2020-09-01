«Гоголь-центр» проведет «Концерт врачам»

«Гоголь-центр» 6 сентября проведет «Концерт врачам». Это будет первое после коронавирусного карантина мероприятие, гостями которого станут исключительно медицинские работники. Однако все желающие смогут посмотреть трансляцию на ютьюб-канале, в инстаграме, фейсбуке или на сайте театра. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

«Нам просто важно сказать спасибо врачам, которые вынесли на своих плечах весь кошмар пандемии. Они спасали наши жизни, иногда ценой своей. Сотни врачей погибли в этой войне, заразились в «красных зонах». Но спасли жизни сотням тысяч. Мы хотим, чтобы врачи в этот вечер в «Гоголь-центре» хорошо отдохнули и получили удовольствие от встречи с любимыми артистами», — говорит художественный руководитель театра Кирилл Серебренников.