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«Гоголь-центр» проведет «Концерт врачам»

Анастасия Цой
Сегодня в 11:29

«Гоголь-центр» 6 сентября проведет «Концерт врачам». Это будет первое после коронавирусного карантина мероприятие, гостями которого станут исключительно медицинские работники. Однако все желающие смогут посмотреть трансляцию на ютьюб-канале, в инстаграме, фейсбуке или на сайте театра. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

«Нам просто важно сказать спасибо врачам, которые вынесли на своих плечах весь кошмар пандемии. Они спасали наши жизни, иногда ценой своей. Сотни врачей погибли в этой войне, заразились в «красных зонах». Но спасли жизни сотням тысяч. Мы хотим, чтобы врачи в этот вечер в «Гоголь-центре» хорошо отдохнули и получили удовольствие от встречи с любимыми артистами», — говорит художественный руководитель театра Кирилл Серебренников.

В концерте примут участие «ДДТ», «Би-2», Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Марк Тишман, Алексей Кортнев, Диана Арбенина, Вера Полозкова, Чулпан Хаматова, Виктория Исакова, Владимир Спиваков, Александр Филиппенко, Филипп Авдеев, Один Байрон, Никита Кукушкин, Александр Горчилин, Риналь Мухаметов, Рита Крон, Екатерина Стеблина, Мария Селезнева и Мария Поезжаева. Трансляция начнется в 20.00.

После полугода вынужденного затишья московские театры весь сентябрь собираются выпускать премьеру за премьерой. «Афиша Daily» рассказала, что посмотреть.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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