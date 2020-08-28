YouTube удалил за время пандемии рекордное количество видеороликов

YouTube удалил за второй, «коронавирусный», квартал 2020 года рекордное количество видеороликов. Об этом платформа сообщила в своем отчете.

Всего с апреля по июнь были удалены более чем 11,4 млн роликов. Как утверждает YouTube, такое число удаленных видео связано с тем, что платформа расширила роль искусственного интеллекта в модерации — он выбрал 10,9 млн запрещенных видео.

По правилам YouTube, с платформы удаляются ролики с порнографией, побуждением к насилию или разжиганием ненависти. В связи с COVID-19 сейчас модерацией на YouTube в меньшей степени занимаются люди — вместо них используются технологии.

В июне YouTube начал тестировать функцию записи коротких 15-секундных видео в приложении.