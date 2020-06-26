YouTube тестирует съемку 15-секундных видео в приложении

В приложении YouTube может появиться функция записи коротких видео. Как пишет 9to5Google, сервис тестирует съемку 15-секундных роликов. Нововведение планируют добавить в приложения YouTube на Android и iOS.

Получившееся видео можно будет объединять с другими 15-секундными фрагментами и выкладывать на канал. Какой может быть общая продолжительность многосегментного клипа, не сообщается.

«Если вы хотите добавить более длинное видео, вы сможете сделать это, загрузив его из своей телефонной галереи, а не записывая через приложение», — написали представители YouTube в блоге компании.

По мнению издания, благодаря новому сервису YouTube надеется конкурировать с китайской социальной сетью TikTok.

Ранее YouTube обвинили в цензуре в пользу Китая из‑за того, что сервис удаляет комментарии на китайском языке, в которых используются выражения «коммунистический бандит» и «партия 50 центов». При этом YouTube, как и другие сервисы Google, заблокирован в Китае с 2009 года.

Появление TikTok вынудило разные компании создать свои аналоги популярного приложения. Так, «ВКонтакте» запустил сервис коротких вертикальных видео «Клипы» с AR-эффектами и управлением жестами. Сооснователь Vine создал новое приложение для коротких видео — Byte. А один из крупнейших порносайтов YouPorn запустил платформу, вдохновленную TikTok.