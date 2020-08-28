Алмо выпустил клип на трек «Будь собой»

Обнинский музыкант Алмо выпустил клип на свой новый трек «Будь собой». Артист опубликовал видео на своем ютьюб-канале.

Клип снят в стилистике влога, в нем Алмо снят в магазине, в автомобиле и даже в бане, вместе со своей семьей и друзьями. «Мне потребовалось 25 лет, чтобы осознать, что означает по-настоящему быть собой. В этом видео я показываю свою жизнь такой, какая она есть», — говорит артист.