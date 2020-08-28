Фестиваль современного искусства «Территория» объявил программу

Международный фестиваль современного искусства «Территория», который пройдет в Москве с 16 октября по 3 ноября, объявил программу. Мероприятия разделены на несколько направлений: театр, музыка, опера, кино, танец, лаборатория «Живые пространства» и образовательная часть.

Гости «Территории» увидят, например, спектакль «Lorem Ipsum», над которым работали девять режиссеров мастерской Брусникина, перформанс «Сеанс одновременной игры» от хореографа Анны Абалихиной и театра «Балет Москва», перформанс-инсталляцию «Дыхание» от хореографов Дины Хусейн и Анны Гарафеевой, спектакль «Сын» Юрия Бутусова по пьесе Флориана Зеллера.

Кроме этого, фестиваль представит выставку «Демидова фест-2020», посвященную российской актрисе Алле Демидовой, концерт «Русская музыка 2.0» с работами российских композиторов новой волны и показы российских премьер художественных и документальных фильмов о театре и современном искусстве.

Работа лаборатории «Живые пространства» в этом году будет посвящена творчеству писателя и художника Дмитрия Пригова, а в образовательной части посетителей ждут лекции и мастер-классы от ведущих российских специалистов в области культуры.