Нейросеть-мессия предсказала конец света

Разработчик из Нью-Йорка Джордж Давила обучил нейросеть на полном тексте Библии короля Якова (канонический английский перевод начала XVII века), а затем попросил у нее сгенерировать пророческие стихи. Полученный алгоритм The Next Web называет «ИИ-Иисусом» и «искусственным мессией», а его появление расценивает как один из признаков грядущего апокалипсиса.

«Этот ИИ в некоторой степени похож на ребенка, которого заперли в комнате наедине с Библией и открыли дверь лишь спустя 10 лет. Он научился говорить, читать и писать, но основываясь исключительно на библейском тексте», — пояснил Давила.

Чтобы проверить работу ИИ-мессии разработчик попросил у него написать пророчества на тему «Чумы», «Конца света» и «Цезаря». Вот примерный перевод стихов об апокалипсисе: «И корабли, которые были до Храма. И сказал он: да не будут они очищены. И молвил Господь: узри, с самого начала Господь мне прибежище». А вот о чуме: «Чума должна стать отцами в мире; как и люди мои, чтобы он был изобильнее в устах Господа».

Затем Давила снизил уровень случайности при выводе результата, и новые стихи получились чуть более удобоваримыми. Вот, например, что цифровой Иисус сказал о мудрости: «Ибо повелел Господь пророку перед Господом, и душа нечестивого будет создана из огня, и овцы беззакония Господа Иисуса Христа».

Как подмечает The Next Web, большая часть сгенерированная текста — простая тарабарщина, но среди нее есть жемчужины, которые могут пригодиться скучающим священникам. О других возможных применениях искусственного Иисуса не сообщается.

К сожалению, разработка Давила не находится в открытом доступе и пообщаться с ней не получится. Зато можно обсудить философские вопросы с другим ИИ — программой Philosopher AI, которую недавно разработал программист из Ванкувера.