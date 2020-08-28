В Чите против подростка, прикурившего от свечи в соборе, возбудили уголовное дело

Против 18-летнего жителя Читы, прикурившего от свечи в соборе, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в забайкальском управлении Следственного комитета.

«По данным следствия, в июле 2020 года подозреваемый, находясь в одном из православных храмов, демонстративно прикурил сигарету о зажженную свечу, стоящую на алтаре. Свои действия подозреваемый заснял на видео, а затем опубликовал видеозапись в одной из социальных сетей», — говорится в заявлении СК.

Дело расследуется по статье об оскорблении чувств верующих. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Изначально ролик со свечей и сигаретой был опубликован в тиктоке, но затем удален. В нем парень заходит в собор, крестится перед иконой и прикуривает от свечи. Посмотреть видео можно здесь. Ранее митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий заявил, что готов к личной встрече с подростком и его родителями, а также к искреннему разговору с ними.

В 2017 году блогера Руслана Соколовского приговорили к трем с половиной годам условно за ловлю покемонов в Храме на Крови в Екатеринбурге. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих (и не только), а позже внесли в список действующих террористов и экстремистов.