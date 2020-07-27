В Чите подросток прикурил от свечи в соборе, полиция начала проверку

Ролик был опубликован в TikTok, но затем удален. В нем парень заходит в собор, крестится перед иконой и прикуривает от свечи. Как пишет «Чита.ру» , все это происходит в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери.

Сейчас полиция начала проверку, подростков, которые записывали ролик, еще не нашли.

Ситуацию прокомментировал митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий: «Тревожит в этом случае не столько оскорбление чувств верующих, сколько родители, у которых растут такие дети, ведь они своими поступками сами себя наказывают. Глубоко жалею и самих подростков, и их родителей. Готов к личной встрече и искреннему разговору с ними. Нужно понять причины, по которым дети решились на такой поступок».

В 2017 году блогера Руслана Соколовского приговорили к трем с половиной годам условно за ловлю покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих (и не только), а позже внесли в список действующих террористов и экстремистов.