На Флаконе впервые покажут VR-программу Венецианского кинофестиваля. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе дизайн-квартала.

Кинопоказы пройдут со 2 по 12 сентября. В программе — 40 лучших иммерсивных проектов из 24 стран, большая часть которых примет участие в конкурсной программе Венецианского фестиваля.

Среди работ, которые покажут на Флаконе, будет «Baba Yaga» от студии Baobab Эрика Дарнеля, известного по работе над мультфильмом «Мадагаскар». Также в программу включены VR-игра «Gnomes and Goblins» от режиссера «Железного человека» Джона Фавро и фильм We Live Here от Роуз Троше.

Все фильмы покажут на английском языке или языке оригинала с английскими субтитрами. Полный список VR-картин можно посмотреть на сайте Венецианской биеннале.

Ранее Венецианский кинофестиваль объявил свою программу. В основной конкурс попали фильмы «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, «Новый порядок» Мишеля Франко и «Страна кочевницы» китайской режиссерки Хлои Чжао.