Тиктокеры запустили флешмоб о жертвах холокоста. Это вызвало скандал

Пользователи тиктока запустили флешмоб, в котором предстали в образах жертв холокоста. Они выкладывали видео, где с нарисованными ожогами под музыку рассказывали о родственниках, погибших в немецких концлагерях, сообщает РИА «Новости» .

«Тренд под названием «жертвы» в тиктоке может быть обидным и оскорбительным. Некоторые ролики либо опасно близки, либо за гранью того, чтобы опошлить историю. Но мы должны говорить об этом не для нападок или чтобы пристыдить молодых людей, чьи мотивы могут быть совсем разными, а в образовательных целях», — говорится в заявлении музея.

Там также отметили, что многих пользователей тиктока, по-видимому, выложить такие видео подтолкнуло желание поделиться памятью о трагедии. В музее призвали не травить в соцсетях тиктокеров, которые сделали это «на близком для них символическом языке».

О холокосте можно прочитать во множестве книг. «Афиша Daily» даже составила специальную подборку произведений, которые доходчиво расскажут о трагедии ребенку, — найти ее можно здесь. Отдельно также стоит почитать документальные комиксы о холокосте — узнайте о них в нашей статье.