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Стивен Кинг анонсировал новую книгу. Она о мальчике-детективе с паранормальными способностями

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:51

Американский писатель Стивен Кинг анонсировал выход в марте 2021 года нового романа под названием «Позже» («Later»). Он выложил обложку в книги в своем твиттере.

Как сообщает издание Independent, роман будет посвящен мальчику с паранормальными способностями. вовлеченному в криминальную историю, а сюжет сфокусируется на привычных для Кинга темах: взрослении, противостоянии злу и «потере невинности». Слоган на обложке книги, опубликованной Кингом, гласит: «Только у мертвых нет секретов».

Протагонистом романа станет мальчик по имени Джейми Конклин, который обладает «необычайными возможностями», позволяющими ему «видеть и узнавать то, что другие не могут». Он помогает полиции Нью-Йорка расследовать дело некоего умершего убийцы, который тем не менее «угрожает нанести удар с того света». Правда, за использование своих способностей Джейми придется «заплатить страшную цену».

«Это потрясающая история о взрослении и столкновении лицом к лицу с собственными демонами — метафорическими или, как это часто бывает в книгах Кинга, реальными», — описал роман редактор издательства Hard Case Crime и писатель Чарльз Ардай.

22 июля стало известно, что по рассказу Стивена Кинга «Откровения Бекки Полсон» снимут сериал. Им будет заниматься студия Warner Bros. TV.

Мнение Стивена Кинга о том, почему люди зачитываются страшными историями на карантине, можно узнать здесь.

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