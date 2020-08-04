Стивен Кинг анонсировал новую книгу. Она о мальчике-детективе с паранормальными способностями

Американский писатель Стивен Кинг анонсировал выход в марте 2021 года нового романа под названием «Позже» («Later»). Он выложил обложку в книги в своем твиттере.

Как сообщает издание Independent, роман будет посвящен мальчику с паранормальными способностями. вовлеченному в криминальную историю, а сюжет сфокусируется на привычных для Кинга темах: взрослении, противостоянии злу и «потере невинности». Слоган на обложке книги, опубликованной Кингом, гласит: «Только у мертвых нет секретов».

Протагонистом романа станет мальчик по имени Джейми Конклин, который обладает «необычайными возможностями», позволяющими ему «видеть и узнавать то, что другие не могут». Он помогает полиции Нью-Йорка расследовать дело некоего умершего убийцы, который тем не менее «угрожает нанести удар с того света». Правда, за использование своих способностей Джейми придется «заплатить страшную цену».