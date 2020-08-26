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«ОМОН задавал вопросы и бил»: работник скорой помощи из Беларуси рассказал о том, как его избивали

Анастасия Цой
Сегодня в 21:13

Белорусское издание TUT.BY опубликовала на ютьюб-канале ролик, в котором сотрудник скорой помощи по имени Даниил рассказал, как его избивали силовики. Видео попало в постоянную рубрику «Быть молодым».

Даниил говорит, что с 10 на 11 августа он в составе бригады скорой помощи выезжал на улицы Минска, чтобы помогать пострадавшим во время акций протеста. 11 августа, в свой выходной день, он взял с собой медикаменты и решил самостоятельно оказывать помощь людям. На улице он увидел человека, у которого были судороги, подошел к нему, но его сразу же задержали. Парень сказал силовикам, что он медик. Однако это не помогло: его ударили в лицо.

«Нас с этим человеком погрузили в багажник <…> Привезли в РУВД. У нас руки были за спиной связаны, головой вниз. Сотрудники ОМОН создавали такой коридор, по которому мы бежали, а в этот момент нам наносили удары дубинками», — рассказывает Даниил.

Также, по его словам, сотрудники правоохранительных органов заставили разблокировать телефон, а, когда нашли в сумке медикаменты, начали спрашивать, кто их ему поставляет и кто платит за оказание помощи протестующим. «Они просто задавали вопрос и в этот момент били», — добавляет медик.

Даниила привели в зал, где было много задержанных, у некоторых были серьезные травмы, кто‑то терял сознание, но силовикам было все равно. Парень просил разрешения оказать хоть какую‑то помощь, но ему не только не разрешали это сделать, но и били в ответ.

Его пометили желтой краской как координатора. «Они говорили, что мы координаторы, враги народа и фашисты, что мы хотим уничтожить страну», — вспоминает молодой человек. На следующей день его и других задержанных привезли в «Окрестино», где продолжались пытки. Там была медик, которая говорила избитым мужчинам: «Ты мужик, чего ты плачешь? Не ной». И тоже била людей.

За все время им принесли несколько литров воды и буханок хлеба, их нужно было разделить на 80 человек. Затем Даниила и некоторых других отвезли в лечебно-трудовой профилакторий, где они смогли поесть и помыться. На второй день пребывания там их отпустили.

Даниил подал заявление о незаконном задержании и нанесении телесных повреждений (он снял побои), сейчас его дело ведется. «Люди должны знать, должны видеть, что происходит. Я считаю, что при этой власти силовики, которые нас избивали, не понесут наказание», — говорит он.

Недавно Nexta сообщила об изнасилованиях девушек в белорусских СИЗО. О том, что происходит в белорусских СИЗО, рассказывали многие задержанные и некоторые журналисты. Например, корреспондент издания Znak.com Никита Телиженко писал следующее: «Отовсюду были слышны удары, крики, вопли». Журналист и блогер Антон Лядов («The Люди») снял видео о своем пребывании в Беларуси, задержании и нахождении в СИЗО, посмотреть его можно здесь. В ролике он рассказывал, что силовики били всех без разбора: и мужчин, и женщин, и несовершеннолетних, и пожилых.

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