На Comic-Сon показали трейлер «Новых мутантов» и первые две минуты хронометража

В трейлере герои, которых играют Аня Тейлор-Джой , Чарли Хитон , Мэйси Уильямс, Генри Зага и Блю Хант, демонстрируют свои способности, из‑за которых они оказались участниками жестоких экспериментов в специальной лечебнице. Также в ролике мелькают безликие монстры, которых героиня Тейлор-Джой убивает при помощи своих суперсил.

Студия Marvel в рамках Comic-Con@Home презентовала новый тизер-трейлер фильма «Новые мутанты», а также первые две минуты хронометража. Фильм должен выйти 27 августа.

В первых двух минутах фильма, также представленных Marvel, говорится о старинной поговорке, согласно которой, в душе каждого человека обитают два медведя: один олицетворяет добро и созидание, а другой — зло и разрушение («злой» медведь, кстати, тоже появляется в трейлере).

Ролик показывает героиню Блю Хант, которая просыпается посреди рушащегося дома, сбегает в лес и теряет сознание.