На Comic-Сon показали трейлер «Новых мутантов» и первые две минуты хронометража

Студия Marvel в рамках Comic-Con@Home презентовала новый тизер-трейлер фильма «Новые мутанты», а также первые две минуты хронометража. Фильм должен выйти 27 августа.
В трейлере герои, которых играют Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Мэйси Уильямс, Генри Зага и Блю Хант, демонстрируют свои способности, из‑за которых они оказались участниками жестоких экспериментов в специальной лечебнице. Также в ролике мелькают безликие монстры, которых героиня Тейлор-Джой убивает при помощи своих суперсил.
В первых двух минутах фильма, также представленных Marvel, говорится о старинной поговорке, согласно которой, в душе каждого человека обитают два медведя: один олицетворяет добро и созидание, а другой — зло и разрушение («злой» медведь, кстати, тоже появляется в трейлере).
Ролик показывает героиню Блю Хант, которая просыпается посреди рушащегося дома, сбегает в лес и теряет сознание.
Режиссером выступил Джош Бун, который до этого снимал только мелодрамы («Виноваты звезды»).
Создатели «Новых мутантов» неоднократно и по разным причинам переносили дату релиза (фильм должен был выйти еще в 2018 году): например, в какой‑то момент в сценарий добавили нового персонажа, также в процессе производства фильм решили сделать куда более мрачным, чем собирались ранее, при этом рейтинг PG-13 (не рекомендуется детям младше 13 лет) оставили.