В Минобороны отчитались о полном искоренении дедовщины и «казарменного хулиганства»

В российском Министерстве обороны отчитались о полном искоренении дедовщины в армии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление замминистра обороны Андрея Картаполова.

Генерал-полковник Картаполов обратил внимание на «правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах». По его словам, результатом этого стало «значительное снижение воинских преступлений».

«Полностью искоренено такое понятие, как «дедовщина», «казарменное хулиганство», — сообщает пресс-центр форума «Армия-2020», где Картаполов сделал свое заявление.

Искоренение дедовщины, по словам генерала, сказалось на качестве призыва и желании россиян проходить воинскую службу. В свою очередь, генерал-полковник Сергей Кураленко, руководитель главного управления военной полиции Минобороны, заявил, что подобных результатов получилось добиться благодаря слаженной работе нескольких ведомств.

В начале августа младший сержант ВДВ рассказал о своей службе в армии в твиттер-треде. По его словам, в войсках поощрялись воровство, распил денег и моральное унижение военнослужащих.

В октябре 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев. Погибли двое офицеров, пятеро срочников и один контрактник. На допросе Шамсутдинов рассказал, что пошел на убийство сослуживцев из‑за дедовщины и унижений. По его словам, офицеры обещали опустить Шамсутдинова головой в унитаз после трехдневного дежурства.