«Ощущение, что я попал на зону»: младший сержант ВДВ рассказал, почему не празднует день ВДВ

Фрост отметил, что, поступая на службу в армию, думал об армейской романтике, но столкнулся только с «уставщиной, моральным уничижением и тотальным контролем», где не существует понятия личного пространства. «Было полное ощущение, что я попал на зону, а не в армию», — написал Фрост.

По словам Фроста, он попал в армию в 2014 году, когда закончил школу: у него не было денег на обучение в вузе, а армия показалась ему «забавным приключением». Так он попал на службу в Омск.

Младший сержант ВДВ и разработчик «ВКонтакте» Данакт Фрост запустил твиттер-тред, в котором рассказал о службе в армии, а также объяснил, почему он не празднует день ВДВ.

Фрост рассказал, что в его части было принято воровать, это считалось почетным и называлось «рожать». «Если ты родишь что‑то из другой роты и принесешь к своим, то ты будешь настоящим героем, без иронии», — написал программист.

«Что мне дала служба в армии? Грыжу межпозвоночного диска, пару протрузий, софтскиллы для общения с различного рода маргинальными элементами. <…> Я бы еще много всего рассказал: как я бегал с шавермой от военной полиции; как я воровал бронежилеты из чужой роты, а они оказались ворованными у нас; как весь наш батальон заставляли голосовать за депутата от «Единой России» на выборах мэра Рязани…», — отметил программист.

Отдельно он упомянул гибель 24 военнослужащих в обвале омской казармы, который произошел через несколько месяцев после того, как его перевели в Рязань — до этого он сам спал в ней. «24 молодых парня ни за что погибли в мирное время, родители, которые приезжали к ним на присягу, еще даже не успели уехать из города», — написал Фрост, уточнив, что он сам не погиб в казарме потому, что ночевал в ней во время службы зимой, когда стены «просто замерзли».

Он заявил, что трагедия произошла потому, что «какие‑то военные ******** (непорядочные люди — Прим. ред.) успешно распилили бабки, которые должны были пойти на капитальный ремонт, и ********* (сделали — Прим. ред.) косметический, сделав и так тонкие стены ещё тоньше».

«Я не праздную 2 августа, но забывать свой армейский опыт я тоже не собираюсь. <…> Служба в армии — узаконенное рабство, пережиток советского прошлого, диких времен, когда людей нужно было заставлять «защищать родину», потому что те сами не хотели, видимо», — заключил программист.

Он также отметил и положительные стороны службы — такими, например, были прыжки с парашютом, которые совершают военнослужащие во время службы в десантных войсках.