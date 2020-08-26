На Украине узаконили использование феминитивов для обозначения профессий

Феминитивы теперь официально можно использовать для обозначения профессий в украинской кадровой документации. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Согласно документу, отныне любая работница вправе требовать, чтобы название ее должности при внесении в кадровую документацию употреблялось в женском роде.

В качестве примеров подобного изменения в документе приводятся пары «социолог-социологиня», «станочник широкого профиля — станочница широкого профиля» и «инженер-инженерка».

В классификаторе профессий названия рабочих должностей традиционно указывались в мужском роде: исключения составляли только работы, которые выполняются только женщинами. В женском роде в классификаторе употреблялись такие профессии, как швея, экономка, нянька.

«Афиша Daily» ранее спросила у представительниц разных профессий, как они относятся к феминитивам. Материал о том, почему они используют феминитивы и привыкнут ли к ним окружающие, можно прочитать здесь.

Российский инженер Максим Лихачев в 2017 году создал сайт «Феминизатор», который автоматически добавляет словам окончания и суффиксы, обозначающие половую принадлежность. По его словам, с помощью «Феминизатора» можно создать феминитивы, использующие «феминистическую логику».