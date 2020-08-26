Google опубликовала AR-версии сотен исторических находок и моделей древних животных

Компания Google опубликовала в своем приложении Arts and Culture сотни исторических артефактов и моделей вымерших существ в формате AR, сообщил «Хайтек».

Проект осуществлен вместе с музеями по всему миру. Перечень экспонатов широк: от картин известных художников и лунного скафандра Нила Армстронга до моделей древнего кемпропахикопа и командного модуля «Аполлона-11».

Как отметили в Google, проект даст возможность посмотреть интересные экспозиции тем пользователям интернета, у которых нет возможности посетить музеи — в том числе из‑за пандемии коронавируса. AR-технология позволяет «разместить» экспонаты прямо в своей комнате.

Кроме того, в приложении Arts and Culture есть несколько развлекательных функций: например, с помощью искусственного интеллекта можно превратить селфи в произведение искусства известного художника. В приложении есть фильтры, которые делают фото похожими на картины.

Ранее Google внедрил AR-функцию в своем поисковике, она позволяет увидеть рядом с собой разные виды жуков. Всего доступны 23 вида насекомых.