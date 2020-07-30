Google внедрил AR-функцию, позволяющую увидеть разнообразных жуков прямо рядом с собой, сообщил британский портал inews.

Чтобы воспользоваться ей, нужно ввести в поисковик Google название интересующего вида и найти на странице специальную рамку с надписью «Познакомьтесь с жуком вблизи». Нажав на эту рамку, вы увидите на экране 3D-изображение жука на белом фоне — его можно повернуть и рассмотреть со всех сторон. Чтобы «выпустить» AR-жука в свой дом, необходимо нажать на кнопку «Просмотреть в вашем пространстве» — жук появится на экране так же, как персонажи известной игры Pokemon Go.

Всего есть 23 вида насекомых, с которыми можно познакомиться при помощи новой функции Google, среди них — дупляк, жук-геркулес, рогач, златка и божья коровка. Полный список жуков можно посмотреть здесь.