На форуме Минобороны показали камуфляжные рясы для священников и свечи цвета хаки

На форуме «Армия-2020», который организует Минобороны , представили военно-полевые рясы для священнослужителей. Среди представленных моделей рясы цвета хаки с отстегивающимся подолом. Фотографии одежды опубликовал в твиттере «Независимый взгляд».

Как уточняет ОТР, форма предназначена для работы священников во время полевых походов и учений. От обычной она отличается нашивками и эмблемами: вместо петличек на ней православный крест, а вместо фамилии солдата вышиты имя и церковный сан.

«Армия-2020» — шестой международный военно-технический форум, который с 2015 года проводится по распоряжению правительства России. В 2020 году мероприятия проходят в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области, а также на полигоне «Алабино» и на аэродроме в Кубинке.