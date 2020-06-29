Бейонсе анонсировала визуальный альбом «Black Is King». Первый трейлер уже в сети!

31 июля на Disney+ выйдет новый визуальный альбом Бейонсе «Black Is King». В нем певица переосмыслит свою пластинку «The Lion King: The Gift», посвященную ремейку «Короля Льва».
За музыкальную основу нового альбома взяты треки из «The Lion King: The Gift», в записи которых, кроме самой Бейонсе, приняли участие Кендрик Ламар, Джей Зи, Чайлдиш Гамбино, Major Lazer и другие. Сценаристом, режиссером и исполнительным продюсером выступила сама певица.
Как пишет Variety, «Black Is King» отдает дань странствиям чернокожих семей на протяжении времени. Визуальный альбом рассказывает о путешествии молодого короля через предательство, любовь и поиски самоидентификации.
На ютьюб-канале Disney+ уже доступен первый трейлер визуального альбома.
На прошлой неделе Бейонсе выпустила трек «Black Parade» в поддержку протестов против расизма в США. Все деньги, заработанные этой песней, получат благотворительные фонды, которые помогают афроамериканцам, владеющим небольшим бизнесом.