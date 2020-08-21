WarnerMedia расследует съемки «Лиги справедливости» после жалоб актера, сыгравшего Киборга

WarnerMedia начала расследование производства фильма «Лига справедливости» после обвинений от актер Рэя Фишера, который исполнил в нем роль Киборга. Об этом пишет Variety.
Расследование не будет публичным «для обеспечения его целостности», сообщают источники издания. При этом пока не сделано каких‑либо выводов в отношении режиссера Джосса Уидона, бывшего креативного директора DC Comics Джеффа Джонса и продюсера Джона Берга, которых Фишер обвинил в неправомерном поведении.
Сам Фишер написал в твиттере, что расследование ведет незаинтересованная сторона. «WarnerMedia официально запустила расследование, которое ведет третья сторона — чтобы разобраться в токсичном и абьюзивном процессе съемок «Лиги справедливости», — написал он, назвав это большим шагом вперед.
В своем твите Фишер также указал, что помимо Джонса, Уидона и Берга своей властью на съемках злоупотребляли другие люди — теперь актер надеется, что расследование выявит всех нарушителей.
Ранее Фишер рассказал, что Джефф Джонс завуалированно угрожал разрушить ему карьеру. Он заявлял, что отношение Уидона к актерскому составу и съемочной группе «Лиги справедливости» было «грубым, оскорбительным, непрофессиональным и совершенно неприемлемым». Актер также уточнил, что его выпад в сторону Уидона и «помощников» режиссера, среди которых он указал Джонса и руководителя DC Films Джона Берга, может навредить ему.
В 2016 году, во время работы над «Лигой справедливости», изначальный режиссер фильма Зак Снайдер не участвовал в постпродакшене и цветокоррекции из‑за трагедии в собственной семье — его дочь покончила с собой. Студия привлекла к работе режиссера «Мстителей» и «Светлячка» Джосса Уидона — впоследствии многие зрители заметили расхождение в стилях постановщиков, а многим казалось, что картина, согласно задумке Снайдера, должна была быть мрачнее. В итоге фильм собрал в мировом прокате 650 млн долларов и был прохладно встречен критиками.