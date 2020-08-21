WarnerMedia расследует съемки «Лиги справедливости» после жалоб актера, сыгравшего Киборга

WarnerMedia начала расследование производства фильма «Лига справедливости» после обвинений от актер Рэя Фишера, который исполнил в нем роль Киборга. Об этом пишет Variety.

Расследование не будет публичным «для обеспечения его целостности», сообщают источники издания. При этом пока не сделано каких‑либо выводов в отношении режиссера Джосса Уидона, бывшего креативного директора DC Comics Джеффа Джонса и продюсера Джона Берга, которых Фишер обвинил в неправомерном поведении.

Сам Фишер написал в твиттере, что расследование ведет незаинтересованная сторона. «WarnerMedia официально запустила расследование, которое ведет третья сторона — чтобы разобраться в токсичном и абьюзивном процессе съемок «Лиги справедливости», — написал он, назвав это большим шагом вперед.