Киборг из «Лиги справедливости» рассказал об угрозах разрушить ему карьеру от главы DC Entertainment

Фишер рассказал о «завуалированных угрозах», которые поступили в его адрес от Джонса во время съемок «Лиги справедливости». По словам Фишера, Джонс начал ему угрожать после того, как актер и его агент «подали жалобу в соответствующую инстанцию». «Такое поведение не должно продолжаться», — заявил Фишер по этому поводу.

Американский актер Рэй Фишер , сыгравший Киборга в «Лиге справедливости», рассказал о том, что ему угрожал бывший креативный директор и президент DC Entertainment Джефф Джонс . Об этом актер написал в своем твиттере.

Какую конкретно и куда подавал жалобу Фишер, точно не известно, однако это может быть связано с его конфликтом с Джоссом Уидоном, сменившим Зака Снайдера в режиссерском кресле во время съемок фильма.

Фишер ранее заявлял, что отношение Уидона к актерскому составу и съемочной группе «Лиги справедливости» было «грубым, оскорбительным, непрофессиональным и совершенно неприемлемым». Он также уточнил, что его выпад в сторону Уидона и «помощников» режиссера, среди которых он указал Джонса и руководителя DC Films Джона Берга, может навредить ему.

В 2016 году, во время работы над «Лигой справедливости», изначальный режиссер фильма Зак Снайдер не участвовал в постпродакшене и цветокоррекции из‑за трагедии в собственной семье — его дочь покончила с собой. Студия привлекла к работе режиссера «Мстителей» и «Светлячка» Джосса Уидона — впоследствии многие зрители заметили расхождение в стилях постановщиков, а многим казалось, что картина, согласно задумке Снайдера, должна была быть мрачнее. В итоге фильм собрал в мировом прокате 650 млн долларов и был прохладно встречен критиками.