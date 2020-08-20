Врачи выступили против законопроекта, запрещающего трансгендерным людям вступать в брак

Врачи, работающие с трансгендерными людьми, выступили против законопроекта, запрещающего их пациентам вступать в брак, сообщила ЛГБТ-группа «Выход». Доктора подписали коллективное письмо в комитет Госдумы по охране здоровья, в комитет по вопросам семьи, женщин и детей, а также председателю нижней палаты Вячеславу Володину.

Обращение поддержали 25 специалистов из Москвы, Петербурга, Казани и других регионов. Среди подписавшихся — эндокринологи, клинические психологи, психиатры, педиатры, урологи и пластические хирурги, кандидаты и доктора медицинских наук.

Врачи отмечают, что запрет на браки для трансгендерных людей и невозможность сменить документы противоречат врачебной и юридической практике, которая уже несколько десятилетий складывалась в России.

Также, по мнению докторов, поправки к Семейному кодексу противоречат статье 19 Конституции о недопустимости дискриминации, рекомендациям ВОЗ, нормам Международной классификации болезней и федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Сенаторы предложили запретить трансгендерным персонам вступать в браки и усыновлять детей 14 июля. Законопроект вызвал бурные обсуждения в ЛГБТ-сообществе.