Южнокорейская кей-поп-группа BTS приняла участие в проекте Ханса Ульриха Обриста

Южнокорейская кей-поп-группа BTS присоединилась к большому экспозиционному проекту do it арт-директора лондонской галереи Serpentine Ханса Ульриха Обриста. Об этом сообщило The Art Newspaper.

Проект существует с 1993 года. В этом году во время карантина он получил новую версию: Обрист предложил всем желающим самостоятельно создавать произведения искусства у себя дома.

Увидеть произведения, вошедшие в проект, можно в специальном разделе на цифровой платформе Google Arts and Culture. Там есть работы более 30 художников, в том числе Вирджила Абло, Сюзанны Лейси и Эс Дэвлин.

BTS стала единственной зарубежной группой, которая попала в топ-5 самых популярных артистов на Spotify у российских пользователей.