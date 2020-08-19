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Южнокорейская кей-поп-группа BTS приняла участие в проекте Ханса Ульриха Обриста

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:36

Южнокорейская кей-поп-группа BTS присоединилась к большому экспозиционному проекту do it арт-директора лондонской галереи Serpentine Ханса Ульриха Обриста. Об этом сообщило The Art Newspaper.

Проект существует с 1993 года. В этом году во время карантина он получил новую версию: Обрист предложил всем желающим самостоятельно создавать произведения искусства у себя дома.

Увидеть произведения, вошедшие в проект, можно в специальном разделе на цифровой платформе Google Arts and Culture. Там есть работы более 30 художников, в том числе Вирджила Абло, Сюзанны Лейси и Эс Дэвлин.

BTS стала единственной зарубежной группой, которая попала в топ-5 самых популярных артистов на Spotify у российских пользователей.

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