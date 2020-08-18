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«Мыслей о самоубийстве не имею»: Виталий Шкляров сделал заявление о жизни в белорусском СИЗО

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:54

Колумнист «Афиши Daily» и постоянный автор «Новой газеты» Виталий Шкляров, пребывающий сейчас в белорусском СИЗО, передал через своего адвоката Антона Гашинского заявление. Его опубликовала «Новая газета».

«Как и всякий человек, посмевший критиковать авторитарные режимы, я понимал, что зарекаться от тюрьмы не стоит. Но когда меня арестовали, я все же не ожидал, что попаду в тоталитарный застенок. Надолго. Словно какая‑то гнусная машина времени отправила меня в ГУЛАГ», — сказал Шкляров.

По его словам, его пока не бьют, но пытаются сломать, используя «махровые лагерные методы». Самым страшным для себя Шкляров называет отсутствие переписки и связей с внешним миром. Журналисту запрещают общаться с семьей, ему не передают книги и не позволяют вести записи — как отмечает Шкляров, каждое слово из его дневника читается и копируется.

«Один раз после встречи с адвокатом, после попытки передать письмо матери и жене, завели в комнату, раздели полностью, догола, и обыскивали с пристрастием — не спрятал ли я где‑нибудь клочок бумажки. Потом посадили в «стакан» — это бетонный карцер метр на метр, — пока, похоже, обыскивали мою камеру», — рассказал Шкляров о событиях, которые его адвокат характеризовал как «пытки».

Шкляров признается: «стакан» по сравнению с тотальным информационным вакуумом — это ерунда». Он также рассказывает о быте в СИЗО: душ — раз в неделю, туалет — у всех на виду, телевизор в камере показывает три главных белорусских канала, «где идут особые душеспасительные белорусские программы — наверное, надеются вымыть мозг пропагандой про надои и уборку зерновых».

Задержанным не разрешают лежать на кроватях днем — за это можно попасть в карцер. Спят они при свете, советско-патриотическую музыку выключают только на ночь. Кроме того, всех мужчин заставляют ежедневно бриться. «Отращивать бороду — это определенная степень свободы. Не положено! Все должны быть одинаковые. Бритва тупая, лосьонов никаких нет и вода ледяная. После первого же бриться на лице пошло воспаление», — рассказывает Шкляров.

«Несвободные белорусы, надеюсь, у вас там, на воле, все же лучше, чем здесь. Хотя разница с каждым днем все меньше, если правдивы те слухи, которые доходят с воли, те невыносимые условия, в которых нахожусь я — это ничто по сравнению с тем, когда молодежь, подростков, девушек избивают палками, что на них живого места не остается», — сказал Шкляров.

По его словам, он не теряет надежду на свободу и не имеет мыслей о самоубийстве. Журналист рассчитывает быть полностью оправданным, выйти на свободу и «продолжить жить свободной честной жизнью, как жил всегда».

Виталия Шклярова задержали 29 июля из-за связей с белорусским ютьюб-блогером Сергеем Тихановским, которому ЦИК Беларуси отказал в регистрации на выборах президента. По версии следствия, Шкляров консультировал команду Тихановского и пытался мобилизовать вокруг блогера протестный электорат.

В начале августа журналисту предъявили обвинение по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. Шкляров отрицает обвинения и утверждает, что его преследуют по политическим мотивам.

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