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«Довод» Кристофера Нолана выйдет в прокат 26 августа в 70 странах, включая Россию

Семён Гудошников
Сегодня в 21:38

Шпионский триллер «Довод» Кристофера Нолана выйдет в международный прокат 26 августа, сообщает Variety. В США фильм будет демонстрироваться в нескольких городах с 2 сентября.

Фильм выйдет в прокат в 70 странах. Среди них Россия, Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Южная Корея и Япония. Судьба проката в Китае пока неизвестна.

Студия Warner Bros., которая занимается продюсированием ленты, решила выпустить «Довод» в кинотетрах после успеха картины «Поезд в Пусан-2: Полуостров» в южнокорейском прокате. Там лента собрала почти 21 млн долларов с 15 июля.

Продюсеры также решили пойти на риск из‑за полного отсутствия конкуренции, отмечает Variety. Судить о правильности такого решения пока рано: «Довод» стоил в производстве 200 млн долларов без учета маркетинга.

Фантастический триллер Кристофера Нолана с Робертом Паттинсоном и Джоном Дэвидом Вашингтоном в главных ролях должен был выйти еще 17 июля, но премьеру несколько раз переносили из‑за коронавируса и закрытых кинотеатров. Недавно «Довод» и вовсе пропал из календаря релизов Warner Bros., а представитель студии намекнул, что фильм может выйти на разных рынках в различные даты.

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