Автобусы с бюджетниками и лозунги «За батьку»: как прошел митинг сторонников Лукашенко

За несколько часов до мероприятия независимые СМИ и телеграм-каналы писали , что на него со всей страны свозят автобусами бюджетников — рабочих госпредприятий, чиновников и силовиков. Читатель Tut.by прислал видео, на котором в сторону Минска из Гомельской области направляется колонна из 52 автобусов.

Несмотря на централизованную мобилизацию сторонников Лукашенко мероприятие не получилось действительно массовым — по оценкам корреспондента РБК , к моменту начала на нем присутствовали около 2 тыс. человек. Для сравнения — на оппозиционный марш в Минске, который стартовал после провластного митинга, собрались, по оценкам «МБХ-медиа», более 60 тыс.

Начался митинг в 13.00 — на час позже назначенного. К месту его проведения был стянут ОМОН, некоторые приглашенные опасались провокаций.

Один из выступавших, ветеран, усомнился, что Лукашенко набрал на выборах 80%, но выразил уверенность, что победа все равно была за ним. Также он призвал выпустить «парней, которые по своей глупости попали в тюрьму». Толпа ответила ему свистом и криками «Уходи».

Лукашенко приехал на площадь Независимости вместе с сыном Николаем. В своей речи он дал понять, что выступает против повторных выборов, назвал свое избрание легитимным и заявил о готовности к реформам («Вы хотите реформ? Скажите, каких? Завтра начнем»). Лукашенко также отметил, что если «загубят первого президента, то это станет «началом конца».

«Нам предлагают солдат НАТО. Чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите? Если кто‑то этого хочет, то без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства, никогда не пойду на уничтожение того, что создано нашими руками. Этому не бывать», — цитирует слова из речи Лукашенко TJ.

Всего речь президента длилась около 30 минут. В конце он объявил, что встает перед собравшимися на колени, поскольку они «это заслужили». Однако на колени так и не встал, попрощался и ушел в Дом правительства.