Кэти Перри играет в видеоигру с собой в главной роли в клипе «Smile»

Поп-певица Кэти Перри выпустила официальный клип на сингл «Smile» со своего одноименного грядущего альбома, релиз которого запланирован на 28 августа.

«Я придумала этот трек, когда переживала один из самых темных периодов своей жизни и совсем потеряла свою улыбку. Весь альбом — мое путешествие к свету, с историями об изменениях, надежде и любви», — призналась Кэти Перри.

Клип стал первым видео нового сервиса Facebook — Premium Music Video, задуманного как конкурент YouTube в мире музыкальных роликов. При этом в июле Кэти Перри выпустила перфоманс-видео к тому же синглу.