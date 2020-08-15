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Кэти Перри играет в видеоигру с собой в главной роли в клипе «Smile»

Илья Голубев
Сегодня в 14:52

Поп-певица Кэти Перри выпустила официальный клип на сингл «Smile» со своего одноименного грядущего альбома, релиз которого запланирован на 28 августа.

«Я придумала этот трек, когда переживала один из самых темных периодов своей жизни и совсем потеряла свою улыбку. Весь альбом — мое путешествие к свету, с историями об изменениях, надежде и любви», — призналась Кэти Перри.

Клип стал первым видео нового сервиса Facebook — Premium Music Video, задуманного как конкурент YouTube в мире музыкальных роликов. При этом в июле Кэти Перри выпустила перфоманс-видео к тому же синглу.

В начале марта Кэти Перри выпустила клип «Never Worn White», из которого впервые стало известно, что певица беременна. В декабре у нее вышел новый рождественский клип на песню «Cozy Little Christmas», а в июле ее признали виновной в плагиате христианской рэп-песни. Ранее Перри стала самой высокооплачиваемой певицей по версии журнала Forbes, с июня 2017-го по июнь 2018 года она заработала 83 млн долларов.

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