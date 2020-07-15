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Миниатюрная клоунесса Кэти Перри в новом клипе на песню «Smile»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:29

Американская певица Кэти Перри выпустила титульный трек «Smile» со своего грядущего одноименного альбома, который выйдет 14 августа.

В видео Пэрри предстает в виде крошечной клоунессы, которая поет об искусстве улыбаться и быть благодарным за каждый день.

По признанию певицы, она написала песню «Smile» в один из самых мрачных периодов ее жизни, когда она «потеряла свою улыбку». «Весь альбом — это мой путь к свету, с историями о борьбе, надежде и любви», — добавила Перри.

Альбом «Smile» станет шестым в дискографии Кэти Перри. Предыдущие пластинки певицы были выпущены в 2017, 2013, 2010, 2008 и 2001 годах.

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