Власти планируют построить в Новой Москве 25 новых станций метро к 2035 году

По плану столичный властей, в Новой Москве к 2035 году должны быть построены 25 новых станций метро и проложены 72 километра путей подземки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на глава департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

«Открытие метро в том или ином районе Новой Москвы является катализатором развития всех прилегающих территорий. Это положительно сказывается на капитализации девелоперских проектов в ТиНАО [Троицком и Новомосковском административных округах]», — заявил Жидкин.

На данный момент в Новой Москве действуют восемь станций метро, на развитие подземного сообщения уже выделили 100 млрд рублей, и власти не планируют сокращать эти инвестиции. Ранее «Афиша Daily» объясняла, как разобраться в новых схемах транспорта Москвы, которые становятся все сложнее.