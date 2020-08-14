В России выйдет книга «Как сфальсифицировать выборы» Ника Чизмэна и Брайана Клааса

Издательство «Бомбора» выпустит в России книгу Ника Чизмэна и Брайана Клааса «Как сфальсифицировать выборы». Об этом сообщил в своем телеграм-канале колумнист Forbes и Harvard Business Денис Песков.

Оригинальное издание вышло в 2018 году в США, в издательстве Йельского университета. Авторы проанализировали случаи подтасовки результатов выборов в Европе, Африке, Азии и Латинской Америке и рассказали в подробностях, как достигаются «нужные» результаты.

«В этой книге мы показываем, как сфальсифицировать выборы, с надеждой, что этот урок поможет нам спасти демократию», — говорит Брайан Клаас.

Как отмечает Песков, «махинации в день выборов на избирательных участках, равно как и при подсчете результатов, это признак плохой к ним подготовки». Основные действия, направленные на фальсификацию выборов, включают в себя работу с фейковыми ньюсмейкерами, взаимодействие властей с ЦИК, создание иностранных организаций-наблюдателей и прочее.

Подробнее о способах фальсификации выборов можно будет узнать из книги, которую Песков называет «поучительной». Когда издание выйдет в России, пока не сообщается.

Также недавно на русском языке впервые издали книгу Джона Херси «Хиросима». Она вышла в издательстве Individuum.