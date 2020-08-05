Книгу Джона Херси «Хиросима» впервые издали на русском языке

Книгу Джона Херси «Хиросима», выпущенную в 1946 году как материал журнала «Нью-Йоркер», впервые издали на русском языке. Об этом сообщил издатель Феликс Сандалов.

«Хиросима» — лучший текст американской журналистики XX века, по мнению экспертов Нью-Йоркского университета и Newseum, — ранее не была переведена на русский язык. Книга в подробностях реконструирует события после ядерной атаки на японский город и рассказывает истории жизни выживших.

«Работая над «Хиросимой, я вспомнил о том впечатлении от «Босоногого Гэна»: да, текст Херси не настолько брутален, но тем не менее в нем есть, от чего прийти в ужас и над чем заплакать», — написал Сандалов.

Подготовка книги заняла у издательства Individuum всего 12 дней. Купить «Хиросиму» уже сейчас можно в «Фаланстере» и на сайте издательства. В ближайшее время произведение Джона Херси можно будет найти и в других книжных магазинах.

Атомная бомбардировка японского города Хиросима произошла 6 августа 1945 года. Это первый в истории случай применения ядерного оружия. Атака была совершена Вооруженными силами США на завершающем этапе Второй мировой войны.

В прошлом году «Афиша Daily» брала интервью у главного редактора издательства Individuum Феликса Сандалова, прочитать его можно здесь.