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Фестиваль Moscow Music Week объявил первую волну артистов

Илья Голубев
Сегодня в 17:13

Музыкальный фестиваль Moscow Music Week, который пройдет в Москве со 2 по 5 сентября, объявил первую волну артистов. Посетителей услышат в том числе шоукейсы лейбла Ionoff Music и андерграундного фестиваля «Боль».

Всего же посетителей ожидает десять различных шоукейсов самых разных музыкальных направлений (от дримпопа и легкого инди-рока до мрачного пост-панка, фолка, шугейза и джаза) и на разных музыкальных площадках (артистов и гостей примут Aglomerat, «Китайский летчик Джао Да», Punk Fiction и «Успех», Powerhouse, «Бумажная фабрика» и другие).

Среди исполнителей: Lucidvox, Gnoomes, Директор Всего, «Интурист», «Деревянные киты», «Сияние», «РыцарныеРыцари», «Кремация Бонифация», Platon Morozov, «Хадн Дадн», «Старость», Tyagotenie, Ored Recordings («Жахни ему, Донателло»), «Исток» и многие другие.

Первые билеты early bird уже в продаже — их можно приобрести на сайте фестиваля, как на все мероприятия, так и на отдельные шоукейсы.

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