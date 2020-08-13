Российские кинотеатры в начале августа потеряли 95% оборота

Российские кинотеатры вернули после пандемии всего 5% оборота по сравнению с аналогичным периодом (с 1 по 10 августа) прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков Внешторгбанка (ВТБ).

Уточняется, что август и так не самый прибыльный период для кинотеатров, а в этот раз по их посещаемости еще и сильно ударила пандемия коронавируса. Залы открылись 1 августа, и зрителей рассаживают через одно сиденье, с соблюдением социальной дистанции, что уже сокращает число билетов до 50% от обычного.

Кроме того, громкие премьеры из‑за пандемии и карантина были отложены, так что смотреть оказалось особо нечего, к тому же, многие новые фильмы уже вышли онлайн, и россияне успели их посмотреть. За две недели с открытия кинотеатров билеты купили 431,7 тыс. россиян — это в 21 раз меньше, чем в тот же период в прошлом году (9,1 млн зрителей с 29 июля по 11 августа). Впрочем, что‑то подобное представители ожидали.

Эксперты ожидают, что индустрия сможет восстановиться ближе к концу года, когда в прокат выйдут новогодние премьеры, но кинотеатрам для возвращения прежних показателей, скорее всего, потребуется больше времени, чем другим сегментам развлечений, так как и открылись они позже остальных.