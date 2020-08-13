Инсайдер назвал график анонсов и продаж новых айфонов, айпада и Apple Watch

Аналитик и инсайдер Джон Проссер выложил у себя в твиттере график анонсов новых айфонов, айпадов и Apple Watch. Он рассказал, что телефоны презентуют в октябре, а часы и планшет — в начале сентября.

Согласно прогнозу Проссера, анонс iPhone 12 произойдет на неделе с 12 октября. В это же время стартуют предзаказы гаджета, а продажи начнутся с 19 октября.

Конкретной даты продаж iPhone 12 Pro Проссер не назвал. Однако он уточнил, что это должно произойти в ноябре.

Apple Watch и iPad анонсируют, согласно информации Проссера, на неделе с 7 сентября. Презентации проводиться не будет, анонс сделают через пресс-релиз, который появится на сайте Apple.

Проссер отметил, что даты могут быть изменены. При этом он напомнил, что никогда не ошибался в дате анонсов продукции Apple.

Новые устройства выйдут на обновленной операционной системе — iOS 14, iPadOS 14 и watchOS 7. Сейчас они уже доступны для бета-тестирования на сайте Apple.