Премьера бродвейского мюзикла о принцессе Диане пройдет на Netflix

Премьера бродвейского мюзикла «Диана», посвященного принцессе Уэльской, пройдет на стриминговой платформе Netflix. Позднее постановку можно будет увидеть на сцене театра Longacre, сообщает Variety.

Спектакль представят на Netflix в 2021 году. Это будет первый случай, когда мюзикл сначала выйдет в онлайн и только затем, в мае 2021 года, в офлайн. Режиссером мюзикла выступит Кристофер Эшли. Главную роль в постановке исполнит британская актриса Джина де Ваал.

Мюзикл, который изначально должен был быть представлен в марте 2020 года, будет состоять из 23 музыкальных композиций. Сюжет шоу развернется вокруг событий начала 1980-х годов, когда Диана Спенсер познакомилась и вышла замуж на британского принца Чарльза.

В июне стало известно, что режиссер Пабло Ларраин снимет новый фильм о принцессе Диане. Он будет посвящен ее разводу с принцем Чарльзом. Главную роль в фильме сыграет Кристен Стюарт.