Актер Никита Ефремов признался, что в детстве стал жертвой сексуального насилия со стороны мужчины

Актер Никита Ефремов рассказал о пережитом в детстве сексуальном насилии, пишет Spletnik.ru. Это произошло после премьеры сериала о насилии над женщинами «Хватит!», который сняла журналиста Анастасия Красильникова.

По словам Ефремова, на съемках детского фильма к нему приставал «человек нетрадиционной сексуальной ориентации». Название фильма актер не уточнил, но отметил, что тогда он был в более-менее осознанном возрасте.

«Я спал ночью. Для меня это было шоком. И я никому не сказал, только позвонил маме, переселился. Это было на съемках детского фильма. Не помню, сколько лет мне было, но даже если бы я был совершеннолетним, меня в тот момент никто не спрашивал, хочу я этого или нет. Были всякие страхи, что это как‑то не по-пацански, что я лох, что ко мне приставал человек нетрадиционной сексуальной ориентации, что обо мне подумают», — цитирует издание слова Ефремова.

Рассказать о случившемся актер решился только сейчас. «Когда я позволяю себе подумать на тему, что я жертва, сразу возникает множество опасений: не впасть бы в это состояние жертвы совсем, не манипулировать этим… Мне кажется, любой страх растворяется на свету. Страхи — как вампиры. Не могу сказать, что тебе сразу станет легко, когда расскажешь о них, но они точно боятся света», — заявил он.

Как отмечает Wonderzine, актер использует некорректную лексику для описания пережитого опыта — гомосексуальность и влечение к детям никак не связаны. По мнению экспертов, педофилия не считается нормальным проявлением сексуальности, а у людей, которых сексуально привлекают только дети, нет влечения к взрослым мужчинам.

Недавно о пережитом в детстве сексуальном насилии рассказал участник «Чай вдвоем» Стас Костюшкин. В ютьюб-шоу «Алена, блин» он признался, что, когда ему было восемь лет, его изнасиловал взрослый мужчина.