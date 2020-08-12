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Спецкор Znak.com Никита Телиженко рассказал об избиении белорусскими силовиками

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:28

Корреспондент издания Znak.com Никита Телиженко рассказал об избиении белорусскими силовиками в изоляторе временного содержания Жодинского района, где он пробыл почти сутки после задержания во время протестов. Об этом пишет Znak.com.

Телиженко рассказал, что его задержали 10 августа на минской улице Немига, когда он писал сообщение редакции. По его словам, сотрудники ОМОНа брали всех, кто что‑то набивал в телефоне.

Корреспондент уточнил, что попал в изолятор как рядовой житель Минска, а не российский журналист, потому что его редакционное задание и пресс-карту силовики назвали поддельными. Он предполагает, что его отправили именно в жодинский ИВС, потому что столичные тюрьмы заполнены до отказа. Забит был и изолятор, куда привезли журналиста: в камере на двух человек расположились 30 задержанных.

Телиженко сказал, что в изоляторе «прочувствовал всю самую лютую жесть» со стороны членов ОМОНа. «При мне на этажах жесточайше избивали людей, до хрипов», — заявил он. Самого журналиста силовики били по голове, почкам и шее.

Наибольший беспредел, по его словам, происходит в Московском РУВД Минска. Телиженко отметил, что ОМОН и другие участвующие в подавлении протестов структуры, действуют с особой жестокостью, а с их стороны «зашкаливает агрессия».

Спецкор Znak.com рассказал, что вечером 11 августа его освободили после вмешательства российского посольства. После этого сотрудники посольства довезли Телиженко вместе с фотокорреспондентом РИА «Новости» Ильей Питалевым до Смоленска, сейчас они в безопасности.

«Буквально моим спасателем вчера стал полковник ФСИН Белоруссии Илюшкевич. Он зашел, спросил мою фамилию. Видимо, меня уже искали. И поэтому отпустили, поверили, что я журналист», — указал Телиженко.

Телиженко, по информации Znak.com, не выходил на связь с 18.46 10 августа. Тогда заявлялось, что практически одновременно с Телиженко пропали координаторы «Открытой России» Артем Важенков и Игорь Рогов, которые приехали в страну как наблюдатели за выборами. Сейчас они, по сообщению СК Беларуси, находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу об участии в массовых беспорядках. Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на восемь лет.

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